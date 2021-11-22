Открытие фуникулера в Нижегородском кремле перенесли. Срок строительства продлили до лета 2022 года

Окончание строительства фуникулера в Нижегородском кремле перенесли на июнь 2022 года. Это вынужденная мера — из-за подорожания материалов стоимость проекта выросла на 30%.
На заседании комитета по бюджету и налогам регионального Законодательного собрания стало известно, что проект подорожал на 30%. Теперь оно оценивается в 1,26 миллиардов рублей.
Отмечается, что сроки окончания работ неоднократно переносились. Изначально возведение фуникулера должно было завершиться в июле 2021 года, затем — в августе. В результате было решено провести дополнительные геологические изыскания, которые отложили реализацию концепции.
По словам председателя комитета Андрея Бетина, с последнего внесения изменений в бюджет стройки стоимость фуникулера подорожает с 926 миллионов рублей до 1,26 миллиарда рублей «из-за объективного удорожания строительных работ и материалов».
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Фото: Twitter Горьковчанин
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