Открытие фуникулера в Нижегородском кремле перенесли. Срок строительства продлили до лета 2022 года

На заседании комитета по бюджету и налогам регионального Законодательного собрания стало известно, что проект подорожал на 30%. Теперь оно оценивается в 1,26 миллиардов рублей.

Отмечается, что сроки окончания работ неоднократно переносились. Изначально возведение фуникулера должно было завершиться в июле 2021 года, затем — в августе. В результате было решено провести дополнительные геологические изыскания, которые отложили реализацию концепции.

По словам председателя комитета Андрея Бетина, с последнего внесения изменений в бюджет стройки стоимость фуникулера подорожает с 926 миллионов рублей до 1,26 миллиарда рублей «из-за объективного удорожания строительных работ и материалов».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Twitter Горьковчанин