На Верхневолжской набережной поселилась «стая пингвинов». Их слепили нижегородцы из снега

Десятки маленьких снеговиков создали нижегородцы и украсили ими ограждение на Верхневолжской набережной.

«Оказывается, сделать людей вокруг счастливыми и самим получить мощный заряд хорошего настроения так легко! Понадобится всего пара десятков снеговиков расставленных на ограде набережной», — рассказывают нижегородцы. По словам создателей фигурок, жители города оценили их идею: прохожие улыбались, смеялись, фотографировали пингвинов и пытались слепить пингвина сами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на набережной Федоровского изменилась схема движения. Об этом жители города рассказали в социальных сетях.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram-аккаунт Shtaler