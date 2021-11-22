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На Верхневолжской набережной поселилась «стая пингвинов». Их слепили нижегородцы из снега

Жители Нижнего Новгорода слепили мини-снеговиков. Несколько десятков снеговиков украсили ограду вдоль Верхневолжской набережной. Некоторые из них были классическими — из трех шариков и носа-морковки, другие — в форме маленьких пингвинов.

 

Десятки маленьких снеговиков создали нижегородцы и украсили ими ограждение на Верхневолжской набережной.

«Оказывается, сделать людей вокруг счастливыми и самим получить мощный заряд хорошего настроения так легко! Понадобится всего пара десятков снеговиков расставленных на ограде набережной», — рассказывают нижегородцы. По словам создателей фигурок, жители города оценили их идею: прохожие улыбались, смеялись, фотографировали пингвинов и пытались слепить пингвина сами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на набережной Федоровского изменилась схема движения. Об этом жители города рассказали в социальных сетях.

 

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Фото: Instagram-аккаунт Shtaler

 

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