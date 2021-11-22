Умер экс-футболист ФК «Нижний Новгород» Никита Николаев. Ему было 25 лет

Обстоятельства гибели спортсмена не раскрываются.

«Трагически оборвалась жизнь Никиты Николаева, который в 2015-2017 годах провел 17 матчей за нашу команду. Он завоевал с ней в 2017-м путевку в Футбольную Национальную Лигу. Никите было 25 лет… », — говорится в сообщении.

Спортсмен начал спортивную карьеру в нижегородской команде «Волга», затем перешел в «Олимпиец» и саранский ФК «Мордовия», после чего вернулся в родной регион. В 2017-м завоевал путевку в Футбольную Национальную Лигу.

В комментариях под публикацией отмечается, что друзья Никиты объявили сбор средств в помощь его маме. Телефон для связи: 89200298138 — Лариса Юрьевна.

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Никиты Николаева.

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