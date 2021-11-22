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«Легкие морозы и снегопад»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Нижнем

В столицу Приволжья пришли снегопад и легкие морозы. В начале недели температура воздуха будет «минусовой» как в ночное время, так и днем. Рассказываем, надолго ли — в прогнозах синоптиков.

 

автор фото — Никита Духник

Наступившая рабочая неделя приготовила для нижегородцев легкий мороз до -10 градусов. Так, сегодня, 22 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду, также, до вечера пройдут снегопады. Утром и днем столбики термометров покажут -3 градуса, а ночью похолодает до -8. Скорость западного ветра достигнет 3–6 метров в секунду.

Во вторник, 23 ноября, утром и днем сохранится пасмурная погода при температуре -7 градусов. К ночи похолодает до -10. Весь день будет идти небольшой снег, а скорость ветра ослабнет до 3–4 метров в секунду. В среду, 24 ноября, утром термометры покажут -10, а днем столбики термометров поднимутся до -6. К ночи ожидается усиление осадков, а температура воздуха составит -4. Ветер придет с юго-запада со скоростью 3–5 метров в секунду.

В четверг, 25 ноября, утром будет пасмурно и пройдут небольшие снегопады. Воздух прогреется до -1. Днем синоптики обещают пасмурную без осадков погоду. Вечером похолодает до -2, а ночью столбики термометров поднимутся до отметки +1. Скорость и направление ветра не изменятся. В пятницу, 26 ноября, утром термометры покажут +1, днем потеплеет до +2. Вечером и ночью температура воздуха опустится до 0 и ожидаются небольшие снегопады. Юго-западный ветер усилится до 5–6 метров в секунду.

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