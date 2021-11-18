На одной из улиц Нижнего Новгорода ввели режим ЧС. Рассказываем, что произошло

В Нижегородском районе из-за опасного дома на улице Грузинской ввели режим ЧС. Соответствующее постановление от 17 ноября опубликовано на сайте городской администрации.
В столице Приволжья локально введен режим чрезвычайной ситуации из-за опасности разрушения исторического здания по улице Грузинской, 35.
Речь идет о Доме Штерновой — его возвели в 1864 году. Здание имеет статус ОКН регионального значения. Из-за плохого состояния оно может обрушиться и является угрозой для жизни и здоровья нижегородцев. В городе установили постоянный мониторинг и контроль за состоянием объекта.
Руководит ликвидацией ЧС глава районной администрации Илья Лагутин. Отмечается, что рабочим необходимо оградить территорию здания.
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Фото: wikimapia.org
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