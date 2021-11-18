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В Нижнем Новгороде появится (первый в России!) «Иммерсивный цех». Учителей научат работать с виртуальной реальностью

В Нижнем Новгороде откроется первый в России «Иммерсивный цех» для учителей. Педагогов научат работать с инструментами виртуальной реальности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

 

Сейчас в 20 городских школ уже закуплены инструменты виртуальной реальности, необходимое обучение прошли 100 педагогов. В ближайшем будущем проект планируют внедрить во все городские школы.

«Для каждого педагога и ученика очень важен индивидуальный подход в обучении. Иммерсивные технологии способствуют его развитию, потому что они ориентированы на учащегося. Мы планируем применять их в образовательных учреждениях Нижегородской области и, конечно, с радостью будем делиться», — рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

Сейчас в нижегородских школах технологии виртуальной реальности применяются по предмету основы безопасности жизнедеятельности.

«Мы разработали несколько сценариев для химии, физики и биологии. Например, на уроке химии ученики смогут подробнее изучить редкоземельные металлы, кислотные озера, свойства воды», — отметил исполнительный директор компании-разработчика «Цифровое пространство» Михаил Евстифеев.

 

 

 

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Фото: pexels

 

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