В Нижнем Новгороде ищут локацию для установки главной новогодней ели

Кроме того, в Автозаводском парке будут установлены две искусственные и одна живая ель: на центральной аллее, на сухом озере и на катке «Катушка». В парке Победы в павильоне установят одну искусственную ель.

Отмечается, что место для главной городской новогодней ели еще не выбрано.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Приволжья создадут 15 новогодних туристических локаций к празднованию Нового Года и Рождества.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels