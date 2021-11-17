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В Нижнем Новгороде ищут локацию для установки главной новогодней ели

Администрация Нижнего Новгорода определяет места для установки новогодних елей. Так, в декабре планируется установить четыре искусственные ели в парках — «Светлоярский», «Дубки», парке Свердлова и на 2-ом парковом озере.

 

Кроме того, в Автозаводском парке будут установлены две искусственные и одна живая ель: на центральной аллее, на сухом озере и на катке «Катушка». В парке Победы в павильоне установят одну искусственную ель.

Отмечается, что место для главной городской новогодней ели еще не выбрано.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Приволжья создадут 15 новогодних туристических локаций к празднованию Нового Года и Рождества.

 

 

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Фото: pexels

 

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