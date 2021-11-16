До конца года в пакгаузах на Стрелке откроют галерею и концертный зал

В пакгаузах на Стрелке завершен комплекс строительно-монтажных работ по возведению павильонов будущих концертного зала и галерейного пространства. Конструкции павильонов создают некапитальными — они не дают дополнительной нагрузки на пакгаузы.

«Благодаря участию партнеров 800-летия Нижнего Новгорода жители получат новые культурные пространства, а сами пакгаузы станут важной составляющей обновленной территории Стрелки», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

Сейчас ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, лестничных маршей, перекрытий, и устройство полов. На объекте работает 27 человек и используется одна единица спецтехники.

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Фото: архив пресс-служб