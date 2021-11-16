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Одна из площадок парка «Швейцария» закроется на зиму. Рассказываем, какая именно

В нижегородском парке «Швейцария» на предстоящую зима закроют скейт-парк. Об этом рассказывает пресс-служба администрации парка.

 

автор фото — Никита Духник

По словам руководства парка, этой зимой все детские площадки продолжат работать — их не будут закрывать. 

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Швейцария» запускают проект планетария с диаметром купола в 18(!) метров. Сейчас в их Instagram-аккаунте появилась информация о доступных сеансах.

Кроме того, в стенах Нижегородского кремля в августе этого года открылся круговой маршрут общей протяженностью более 2 километров. Сейчас маршрут закрыли до весны, чтобы обезопасить посетителей. Для посещения доступен только участок от Дмитриевской до Часовой башни.

 

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