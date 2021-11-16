Для нижегородских парков закупят новогодние световые инсталляции. На это потратят более 2 миллионов рублей

Аукцион проводило Муниципальное автономное учреждение «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода». Начальная цена контракта достигала — 2,6 миллионов рублей.

Подрядчик установит: светящиеся панно, гирлянды для деревьев, световые объемные конструкции «Снеговик», «Ангел», «Олень» и консоли «Звездопад» и конструкцию «Звездное небо».

Напомним, ранее сообщалось, что с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года на праздничных площадках Нижнего Новгорода пройдут масштабные праздничные мероприятия: ярмарки, концерты, выставки и многое другое. Кроме того, в столице Приволжья пройдет «Горьковская ярмарка – 800».

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Фото: pexels