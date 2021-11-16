10 платных парковок введут в Нижнем Новгороде. Они заработают в конце ноября

В Нижнем Новгороде с 22 ноября появится еще 10 платных парковок, где 347 владельцев смогут оставить свой транспорт. В рамках единого парковочного пространства будет доступно 119 пространств — их вводят постепенно.
Парковочные зоны в центре города появятся на улице Кулибина, Бекетова и на трех участках улицы Пискунова: от улицы Минина до Большой Печерской, от Ошарской до Алексеевской и от Алексеевской до Большой Покровской.
Также платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала: на улице Долгополова, Даля, Вокзальной и на улице Коммунистической от Вокзальной до Луначарского.
Сейчас в городе работают 18 парковочных зон: 15 из которых в тестовом режиме. Еще три закрытые парковки функционируют в полном объеме — они принесли в городской бюджет около 8 миллионов рублей. За один час пользования автовладелец платит 60 рублей.
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Фото: pixabay
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