18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

10 платных парковок введут в Нижнем Новгороде. Они заработают в конце ноября

В Нижнем Новгороде с 22 ноября появится еще 10 платных парковок, где 347 владельцев смогут оставить свой транспорт. В рамках единого парковочного пространства будет доступно 119 пространств — их вводят постепенно.

 

Парковочные зоны в центре города появятся на улице Кулибина, Бекетова и на трех участках улицы Пискунова: от улицы Минина до Большой Печерской, от Ошарской до Алексеевской и от Алексеевской до Большой Покровской.

Также платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала: на улице Долгополова, Даля, Вокзальной и на улице Коммунистической от Вокзальной до Луначарского.

Сейчас в городе работают 18 парковочных зон: 15 из которых в тестовом режиме. Еще три закрытые парковки функционируют в полном объеме — они принесли в городской бюджет около 8 миллионов рублей. За один час пользования автовладелец платит 60 рублей.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: