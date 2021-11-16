10 платных парковок введут в Нижнем Новгороде. Они заработают в конце ноября

Парковочные зоны в центре города появятся на улице Кулибина, Бекетова и на трех участках улицы Пискунова: от улицы Минина до Большой Печерской, от Ошарской до Алексеевской и от Алексеевской до Большой Покровской.

Также платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала: на улице Долгополова, Даля, Вокзальной и на улице Коммунистической от Вокзальной до Луначарского.

Сейчас в городе работают 18 парковочных зон: 15 из которых в тестовом режиме. Еще три закрытые парковки функционируют в полном объеме — они принесли в городской бюджет около 8 миллионов рублей. За один час пользования автовладелец платит 60 рублей.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay