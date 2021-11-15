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Мы говорим «нет»: нижегородцы записали видео для Путина с просьбой отменить QR-коды

На Щелоковском хуторе группа нижегородцев записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды. Ролик опубликован на видеоплатформе YouTube.

 

«Нам совершенно не подходит медицинский фашизм, шагающий по стране. Мы говорим нет жесткой цензуре научной информации и нелогичным антинаучным указам санитарных врачей. Сейчас происходит сегрегация людей. Нам не подходят ограничения свобод и навязывание чуждого нам мирового порядка», — говорит в видео нижегородка.

Кроме того, по словам авторов видео, принимаемые региональными властями законы провоцируют бизнес «своими же руками создавать условия для разделения общества». Также, они отмечают, что не подобает ограничивать свободу и навязывать чуждого россиянам мирового порядка.

 

 

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Фото: Shutterstock.com

 

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