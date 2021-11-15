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Съемки фильма «Елки» с Ургантом и Светлаковым проходили в Нижнем Новгороде

Перед Новым годом, а именно — 30 декабря, на большие экраны выйдет новая часть фильма «Елки». Съемки восьмой части проходили в нескольких городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает в Facebook компания Bazelevs.

 

Команда кинофраншизы «Елки» выпустить новую часть в этом году. В преддверии праздников (30 декабря) на большие экраны выйдет новый, восьмой по счету фильм. По традиции киноистория будет состоять из нескольких отдельных новелл, которые постепенно начнут переплетаться между собой.

Съемки фильма проходили в российских городах: в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и Нижнем Новгороде. В съемках приняли участие — Иван Ургант, Сергей Светлаков, Евгений Кулик, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие.

Впервые картина «Елки» вышла на экраны в 2010 году и собрала в прокате больше 6 миллиардов рублей. Изначально планировалось, что седьмая часть франшизы станет последней, но авторы решили продолжить новогоднюю историю.

 

 

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Фото: s14.stc.all.kpcdn.net

 

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