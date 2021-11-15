Закрыли до весны: кольцевой маршрут по стене Нижегородского кремля не будет работать зимой

На зиму кольцевой маршрут закроют по стенам кремля закроют. Для посещения будет открыт участок стены от Дмитриевской до Часовой башни. Стена кремля открыта ежедневно с 10:00 до 15:00.

Вход в крепость возможен при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации/иммунизации.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.