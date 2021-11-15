Закрыли до весны: кольцевой маршрут по стене Нижегородского кремля не будет работать зимой

В стенах Нижегородского кремля в августе этого года открылся круговой маршрут общей протяженностью более 2 километров. Сейчас маршрут закрыли до весны, чтобы обезопасить посетителей. Для посещения доступен только участок от Дмитриевской до Часовой башни.
автор фото — Никита Духник
На зиму кольцевой маршрут закроют по стенам кремля закроют. Для посещения будет открыт участок стены от Дмитриевской до Часовой башни. Стена кремля открыта ежедневно с 10:00 до 15:00.
Вход в крепость возможен при предъявлении «Мультипасса 800» или QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации/иммунизации.
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