Снегопады и мороз. Синоптики рассказали о погоде на начало недели в Нижнем

На этой рабочей неделе в столицу Приволжья придут снегопады, ветер и кратковременное понижение температуры.

В понедельник, 15 ноября, утром столбики термометров покажут -2 градуса, днем температура опустится до -4. Вечером похолодает до -8, к ночи небо затянет тучами. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–5,6 метров в секунду.

К середине недели, температура воздуха утром будет -3 градуса. Днем ожидается переменная облачность, к вечеру столбики термометров поднимутся до -2, пойдет небольшой снег. Ветер будет идти с запада, затем его направление сменится на юго-западное.

В четверг, 18 ноября, весь день будет пасмурно и без осадков. Утром столбики термометров опустятся до -3, днем воздух прогреется до -1, а к ночи опять похолодает до -3 градусов. Порывы ветра усилятся до 3,6–4,4 метров в секунду.

В пятницу, 19 ноября, утром будет снежно — снегопад будет идти весь день. Утром термометры покажут -3, а к ночи снова ожидается нулевая температура. Ветер придет с юго-запада, его порывы ослабеют до 1,9 метра в секунду.

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