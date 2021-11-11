Стало известно, когда завершат реставрацию «Шахматного дома» в Нижнем Новгороде

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что реставрация «Шахматного дома» на улице Пискунова в Нижнем Новгороде продлится до конца лета 2022 года.

В настоящее время продолжается ремонт внутренних помещений и изготавливается наружная лестница, которой раньше не было. Вновь отстроенное здание оказалось на метр выше из-за повышения уровня культурного слоя. Цвет и форму ступеней выбрала специальная комиссия при управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

«Фасадные работы в «Шахматном доме» закончены, осталось убрать строительные леса. Лестницу заказали, через неделю она будет готова. Если все будет нормально, закончим летом», — отметил Ваган Багдасарян.

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Фото: Wikimapia.org