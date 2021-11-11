18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, когда завершат реставрацию «Шахматного дома» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде реставрацию «Шахматного дома» на улице Пискунова планировали завершить до 30 декабря. Сроки сдвинулись на лето 2022 года. Сейчас для объекта культурного наследия изготавливают наружную лестницу и продолжают ремонт внутренних помещений. Об этом сообщил владелец ОКН Ваган Багдасарян.

 

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что реставрация «Шахматного дома» на улице Пискунова в Нижнем Новгороде продлится до конца лета 2022 года.

В настоящее время продолжается ремонт внутренних помещений и изготавливается наружная лестница, которой раньше не было. Вновь отстроенное здание оказалось на метр выше из-за повышения уровня культурного слоя. Цвет и форму ступеней выбрала специальная комиссия при управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

«Фасадные работы в «Шахматном доме» закончены, осталось убрать строительные леса. Лестницу заказали, через неделю она будет готова. Если все будет нормально, закончим летом», — отметил Ваган Багдасарян.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Wikimapia.org

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: