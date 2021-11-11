18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Из Нижнего Новгорода запустили авиарейсы в Махачкалу. Улететь можно два раза в неделю

Из нижегородского аэропорта имени Чкалова запустили авиарейсы в столицу республики Дагестан — Махачкалу. Полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

 

фото — ipkers.ru (gelio.livejournal.com)

 

Рейсы в столицу Дагестана выполняет авиакомпания Pegas Fly на самолетах Embraer 190. Отправиться в Махачкалу из Нижнего Новгорода можно два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Вылет из Нижнего — в 12:35, прибытие в Махачкалу — в 15:05. Обратный вылет в 16:05, прибытие в Нижний — в 18:40.

На сайте перевозчика сообщается, что билеты на рейс Нижний Новгород – Махачкала можно приобрести за 4 тысячи рублей. Возможностью побывать в Махачкале воспользовались уже около 200 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14 октября Нижний Новгород возобновляет авиационное сообщение с рядом зарубежных стран. Так, из столицы Приволжья разрешены рейсы в Албанию, Македонию и Францию.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: