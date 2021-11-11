Из Нижнего Новгорода запустили авиарейсы в Махачкалу. Улететь можно два раза в неделю

Рейсы в столицу Дагестана выполняет авиакомпания Pegas Fly на самолетах Embraer 190. Отправиться в Махачкалу из Нижнего Новгорода можно два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Вылет из Нижнего — в 12:35, прибытие в Махачкалу — в 15:05. Обратный вылет в 16:05, прибытие в Нижний — в 18:40.

На сайте перевозчика сообщается, что билеты на рейс Нижний Новгород – Махачкала можно приобрести за 4 тысячи рублей. Возможностью побывать в Махачкале воспользовались уже около 200 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14 октября Нижний Новгород возобновляет авиационное сообщение с рядом зарубежных стран. Так, из столицы Приволжья разрешены рейсы в Албанию, Македонию и Францию.

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