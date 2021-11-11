Ледяной дождь и метель: на Нижний надвигается непогода

Из-за сильного ветра и снега нижегородские дороги могут сильно обледенеть — водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Порывы юго-западного ветра составят 13–18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия и сильный снегопад сохранятся в Нижнем Новгороде и в первую половину ночи 12 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений за десять лет и узнали, в каких городах-миллионниках самые снежные зимы. Спойлер: Нижний в первой тройке(!)

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.