Ледяной дождь и метель: на Нижний надвигается непогода

В ближайшие 1-3 часа в Нижний Новгород и область накроет ледяной дождь, метель и сильный ветер. Погодные условия сохранятся до первой половины ночи 12 ноября. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.
автор фото — Дима Четыре
Из-за сильного ветра и снега нижегородские дороги могут сильно обледенеть — водителей и пешеходов просят быть внимательными.
Порывы юго-западного ветра составят 13–18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия и сильный снегопад сохранятся в Нижнем Новгороде и в первую половину ночи 12 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений за десять лет и узнали, в каких городах-миллионниках самые снежные зимы. Спойлер: Нижний в первой тройке(!)
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