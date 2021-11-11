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Стало известно, где в России самые снежные зимы. Спойлер: Нижний в первой тройке(!)

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений за десять лет и узнали, в каких городах-миллионниках самые снежные зимы. Так, Нижний Новгород торопит зиму — первый снег в столице Приволжья выпадает обычно в октябре. 

 

автор фото — Никита Духник

В Нижнем Новгороде снег идет в среднем 114 дней, в последний раз он обычно выпадает в апреле. Толщина, выпавшего за сезон снега, достигает — 126 сантиметров. По этому показателю город занимает 3-е место среди российских городов-миллионников.

Самой снежной за последние десять лет в Нижнем Новгороде была зима 2010⁠–⁠2011: тогда общая толщина выпавшего снега составила 153 сантиметра.

«У Яндекс.Погоды есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей», — рассказывает руководитель группы метеопрогнозирования сервиса Александр Ганьшин.

 


 

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