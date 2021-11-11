Стало известно, где в России самые снежные зимы. Спойлер: Нижний в первой тройке(!)

В Нижнем Новгороде снег идет в среднем 114 дней, в последний раз он обычно выпадает в апреле. Толщина, выпавшего за сезон снега, достигает — 126 сантиметров. По этому показателю город занимает 3-е место среди российских городов-миллионников.

Самой снежной за последние десять лет в Нижнем Новгороде была зима 2010⁠–⁠2011: тогда общая толщина выпавшего снега составила 153 сантиметра.