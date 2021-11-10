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Техника обработала мосты и съезды Нижнего спецсмесью

С начала рабочей недели в столице Приволжья дождливо, а в ночь на 10 ноября столбики термометров опустились до -6 градусов. Власти приняли решения мосты и съезды посыпать песко-соляной смесью. В районах организовали дежурство 130 дорожных рабочих и более 90 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

 

По словам специалистов, в столице Приволжья при температуре ниже нуля и высокой влажности увеличивается вероятность образования наледи и гололеда.

«Для того, чтобы обеспечить стабильную работу дорожной сети и избежать серьезных пробок, мы привели дорожные организации в режим повышенной готовности», — добавил Юрий Шалабаев.

Маршруты обработки песко-соляной смесью были составлены заранее. В первую очередь посыпали тротуары с максимальной ежедневной проходимостью и у транспортных остановок, а также автомобильные дороги, по которым следует общественный транспорт.

 

 

 

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Фото: izhevskinfo.ru

 

 

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