В Нижнем могут ввести систему сдвоенных уроков. Концепция уменьшит количество «домашки» и тяжесть школьного портфеля

В Нижегородской области начали прорабатывать концепцию «парных уроков». По мнению министерства — это поможет уменьшить количество домашнего задания и тяжесть портфеля школьника.

«Мы начинаем методическую проработку концепции „парных уроков“, чтобы уменьшить количество домашнего задания и тяжесть портфеля школьника», — отметила она.

У нижегородцев эта тема вызвала споры. Некоторые считают, что сдвоенные уроки — это хорошо, другие высказались, что школьники просто не смогут высидеть два урока подряд.

«Школа — это не ВУЗ, и возможности к восприятию у детей разные. Домашних заданий меньше не станет. Если мне придется провести два урока сразу, я за два урока домашнюю работу и задам», — прокомментировала нижегородка.

Кроме того, как сказано в сообщении, это нововведение приведет к росту качества.

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Фото: pexels