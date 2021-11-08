Нижегородцы смогут восстановить память после перенесенного COVID-19

Проект «Клиника памяти», размещенный на реабилитационном портале когнитивного здоровья, направлен на улучшение памяти, внимания, мышления, восприятия и речи.

После регистрации в личном кабинете на сайте нужно пройти тестирование. На его основе будет составлен индивидуальный план нейрокогнитивной реабилитации. Он пройдет дистанционно — в течение 3-5 недель. Занятия включают в себя техники запоминания, упражнения на тренировку процессов внимания и логического мышления, задания на улучшение навыков ориентации в пространстве.

Все занятия для жителей Нижнего Новгорода и области — бесплатны.

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Фото: pexels