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Нижегородцы смогут восстановить память после перенесенного COVID-19

Многие жители Нижнего Новгорода жалуются на ухудшения памяти после перенесенного COVID-19. В официальном Instagram-аккаунте городской клинической больнице № 28 появилась информация о проекте «Клиники памяти». Он создан на реабилитационном портале когнитивного здоровья.

 

Проект «Клиника памяти», размещенный на реабилитационном портале когнитивного здоровья, направлен на улучшение памяти, внимания, мышления, восприятия и речи. 

После регистрации в личном кабинете на сайте нужно пройти тестирование. На его основе будет составлен индивидуальный план нейрокогнитивной реабилитации. Он пройдет дистанционно — в течение 3-5 недель. Занятия включают в себя техники запоминания, упражнения на тренировку процессов внимания и логического мышления, задания на улучшение навыков ориентации в пространстве.

Все занятия для жителей Нижнего Новгорода и области — бесплатны.

 

 

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Фото: pexels

 

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