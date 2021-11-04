В Нижнем рядом с железнодорожным вокзалом открыли новый стрит-арт. Его площадь 200(!) квадратных метров

Уникальное граффити создали в Нижнем Новгороде волонтеры Победы. Для арт-объекта историки использовали архивные фотографии и изображения военной техники, сделанные в Горьковской области. Созданием макета и нанесением его на стену занимался художник Вадим Яговдик.
«Волонтеры Победы вместе с художником работали над его созданием около месяца. Теперь нижегородцы и гости города, прибывающие на Московский вокзал, смогут увидеть настоящие горьковские архивные фотографии, ставшие частью граффити, и полюбоваться новым арт-объектом», — добавил исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.
Последние штрихи к рисунку сделали добровольцы движения «Волонтеры Победы».
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Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»
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