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В Нижнем рядом с железнодорожным вокзалом открыли новый стрит-арт. Его площадь 200(!) квадратных метров

Уникальное граффити создали в Нижнем Новгороде волонтеры Победы. Для арт-объекта историки использовали архивные фотографии и изображения военной техники, сделанные в Горьковской области. Созданием макета и нанесением его на стену занимался художник Вадим Яговдик.

 

«Волонтеры Победы вместе с художником работали над его созданием около месяца. Теперь нижегородцы и гости города, прибывающие на Московский вокзал, смогут увидеть настоящие горьковские архивные фотографии, ставшие частью граффити, и полюбоваться новым арт-объектом», — добавил исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.

Последние штрихи к рисунку сделали добровольцы движения «Волонтеры Победы».

 

 

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Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

 

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