Сначала «зебра», теперь забор: на Большой Покровской установили металлическое ограждение

По словам авторов публикации, пешеходный переход был востребован у нижегородцев, поэтому люди продолжали им пользоваться для перехода на другую сторону дороги даже после его ликвидации. Поэтому переход решили огородить.

При этом представители «Городских проектов» уверены, что пешеходный переход убрали напрасно, поскольку здесь всегда был постоянный и плотный поток пешеходов — минимум 100 человек в час. Активисты уверены, что правильным решением был бы возврат «зебры», которая раньше там находилась.

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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде»