33 застрявших в Нижегородском аэропорту самолета вылетели в Москву

По словам представителей Росавиации, сегодня аэропорты московского узла принимают и выпускают самолеты без погодных ограничений.

«Аэропорт Нижний Новгород работает в штатном режиме. В Москву вылетели 33 воздушных судна, прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне 2 ноября 2021 года», — добавили в ведомстве.

Пресс-служба нижегородского аэропорта сообщает, что по состоянию на 08:15 вылетели 38 самолетов. Еще два рейса — из Читы и Тюмени — отправятся в 10:00 и 11:00. Оставшиеся пассажиры находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.

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Фото: pexels