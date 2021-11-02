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Владельцы нижегородских ТЦ обратились к Глебу Никитину с открытым письмом. Они просят отменить QR-коды

Руководители нижегородских ТЦ написали открытое письмо к Глебу Никитину. В нем владельцы просят отменить QR-коды для посетителей. Обращение подписали 28 человек.

 

В обращении владельцев торговых центров говорится, что посещаемость ТЦ после объявления нерабочих дней упала на 80%. Бизнесмены считают, что даже незначительное продление выходных (после 7 ноября) повлечет за собой «катастрофические последствия» для отрасли. Сейчас руководство организаций снижает арендную плату для владельцев магазинов, однако эта мера будет эффективна только на короткий период.

Под обращением подписались 28 торговых центров столицы Приволжья.

Предприниматели напомнили, что стабильно выполняют противоэпидемические мероприятия, в организациях вакцинировано 80% сотрудников. По их мнению, этого достаточно для продолжения работы в обычном режиме.

 

 

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Фото: pexels

 

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