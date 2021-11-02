В Печерском монастыре Нижнего Новгорода установят бюсты князей. Пять из них уже готовы

Скульптуры отливают на московском предприятии «Лит Арт». Уже готово пять бюстов — Рюрика, Олега Вещего, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича и Ярослава Мудрого. В мастерской скульптора Игоря Яворского изготавливаются еще три княжеских бюста — Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича и Мстислава Владимировича.

Кроме того, по словам генерального директора компании, из воска готовы бюсты — князя Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, святого благоверного Андрея Боголюбского и Изяслава Ярославича.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: социальные сети