В Печерском монастыре Нижнего Новгорода установят бюсты князей. Пять из них уже готовы

В Нижнем Новгороде в Печерском мужском монастыре откроют галерею бюстов правителей династии Рюриковичей. Скульптуры отлиты в бронзе в Московской области на производственном объединении «Лит Арт».
Скульптуры отливают на московском предприятии «Лит Арт». Уже готово пять бюстов — Рюрика, Олега Вещего, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича и Ярослава Мудрого. В мастерской скульптора Игоря Яворского изготавливаются еще три княжеских бюста — Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича и Мстислава Владимировича.
Кроме того, по словам генерального директора компании, из воска готовы бюсты — князя Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, святого благоверного Андрея Боголюбского и Изяслава Ярославича.
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Фото: социальные сети
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