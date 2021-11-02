Стало известно, зачем мэрия Нижнего закупила декоративные снежинки за 1 миллион рублей

Нижегородская мэрия заказала у компании «Казаковское предприятие художественных изделий» 300 штук декоративных снежинок из медной проволоки и анодного серебра. Половина снежинок будет стоить по 3,4 тысячи рублей, а вторая половина — по 3,9 тысяч рублей.

Отмечается, что сувениры будут дарить представителям официальных делегаций и гостям Нижнего Новгорода. Столица Приволжья в этом году станет Новогодней столицей России, поэтому было принято решение закупить дополнительную сувенирную продукцию.

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Фото: pexels