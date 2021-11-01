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«Уродливые палки»: нижегородцы не оценили цветные светильники на набережной Федоровского

Жители столицы Приволжья раскритиковали новые светильники на набережной Федоровского. Нижегородцы назвали фонари «уродливыми палками», которые потребуют огромных ресурсов на содержание. Горожане уже сравнили их свет с тепличным комплексом на Бору. Об этом сообщается в группе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

 

Фотографии включенной инсталляции опубликовали в городских пабликах «ВКонтакте».

Жители столицы Приволжья раскритиковали новую иллюминацию. Многие подписчики сообщества высказали мнение, что светильники испортили облик набережной. Кроме того, есть мнения, что издалека фонари выглядят красиво, но рядом с ними находиться невозможно: от яркого изменяющегося света режет глаза.

«Я люблю все прекрасное, но это не как не прекрасно. Столько света слепит глаза и не дает в полной мере наслаждаться видом», — добавили жители города.

Напомним, ранее сообщалось, что на набережной Федоровского установили гамаки и крутящиеся кресла.

 

 

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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде»

 

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