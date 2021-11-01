«Уродливые палки»: нижегородцы не оценили цветные светильники на набережной Федоровского

Фотографии включенной инсталляции опубликовали в городских пабликах «ВКонтакте».

Жители столицы Приволжья раскритиковали новую иллюминацию. Многие подписчики сообщества высказали мнение, что светильники испортили облик набережной. Кроме того, есть мнения, что издалека фонари выглядят красиво, но рядом с ними находиться невозможно: от яркого изменяющегося света режет глаза.

«Я люблю все прекрасное, но это не как не прекрасно. Столько света слепит глаза и не дает в полной мере наслаждаться видом», — добавили жители города.

Напомним, ранее сообщалось, что на набережной Федоровского установили гамаки и крутящиеся кресла.

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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде»