В Нижнем Новгороде строят канатный подъемник около трамплина. Его запустят к концу этого года

В конце сентября проект получил отрицательное заключение госэкспертизы из-за замечаний по поводу устойчивости склонов. После устранения недочетов ООО «Инвест-групп» повторно направило проектно-сметную документацию на госэкспертизу и планирует получить положительное заключение через две недели. Отмечается, что сам подъемник уже готов, еще около двух недель потребуется на укрепление склона и строительство дополнительной стены.

Подрядчик намерен закончить работы через месяц.

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Фото: GiperNN