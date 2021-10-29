18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем Новгороде строят канатный подъемник около трамплина. Его запустят к концу этого года

Канатный подъемник на площади Сенной, который создают около трамплина К-60, планируют запустить до конца 2021 года. Он поможет спортсменам-трамплинистам добираться от площадки приземления наверх. Проезд на подъемнике будет бесплатным и для воспитанников спортшкол, расположенных на Гребном канале.

В конце сентября проект получил отрицательное заключение госэкспертизы из-за замечаний по поводу устойчивости склонов. После устранения недочетов ООО «Инвест-групп» повторно направило проектно-сметную документацию на госэкспертизу и планирует получить положительное заключение через две недели. Отмечается, что сам подъемник уже готов, еще около двух недель потребуется на укрепление склона и строительство дополнительной стены.

Подрядчик намерен закончить работы через месяц.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: GiperNN

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: