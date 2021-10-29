В Нижнем Новгороде строят канатный подъемник около трамплина. Его запустят к концу этого года

Канатный подъемник на площади Сенной, который создают около трамплина К-60, планируют запустить до конца 2021 года. Он поможет спортсменам-трамплинистам добираться от площадки приземления наверх. Проезд на подъемнике будет бесплатным и для воспитанников спортшкол, расположенных на Гребном канале.
В конце сентября проект получил отрицательное заключение госэкспертизы из-за замечаний по поводу устойчивости склонов. После устранения недочетов ООО «Инвест-групп» повторно направило проектно-сметную документацию на госэкспертизу и планирует получить положительное заключение через две недели. Отмечается, что сам подъемник уже готов, еще около двух недель потребуется на укрепление склона и строительство дополнительной стены.
Подрядчик намерен закончить работы через месяц.
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Фото: GiperNN
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