Нижегородская телебашня загорится красным цветом в поддержку акции «Оденься в красное!». Она приурочена ко Дню борьбы с инсультом

Сегодня, 29 октября, телебашня в столице Приволжья будет светиться красным цветом в знак поддержки акции «Оденься в красное!». Она приурочена ко Дню борьбы с инсультом. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.
Ежегодно акция проводится Российским кардиологическим обществом. Красный цвет здесь символизирует тревогу из-за активного роста летальности от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.
В этот день красным цветом загорятся телебашни во многих городах России. Среди них: Великий Новгород, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Тверь, Самара, Пермь, Тула, Челябинск. Так, на Останкинской башне зажжется пульсирующее сердце.
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Фото: архив пресс-служб
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