18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижегородская телебашня загорится красным цветом в поддержку акции «Оденься в красное!». Она приурочена ко Дню борьбы с инсультом

Сегодня, 29 октября, телебашня в столице Приволжья будет светиться красным цветом в знак поддержки акции «Оденься в красное!». Она приурочена ко Дню борьбы с инсультом. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

 

Ежегодно акция проводится Российским кардиологическим обществом. Красный цвет здесь символизирует тревогу из-за активного роста летальности от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.

В этот день красным цветом загорятся телебашни во многих городах России. Среди них: Великий Новгород, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Тверь, Самара, Пермь, Тула, Челябинск. Так, на Останкинской башне зажжется пульсирующее сердце.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: