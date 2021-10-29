Нижегородская телебашня загорится красным цветом в поддержку акции «Оденься в красное!». Она приурочена ко Дню борьбы с инсультом

Ежегодно акция проводится Российским кардиологическим обществом. Красный цвет здесь символизирует тревогу из-за активного роста летальности от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.

В этот день красным цветом загорятся телебашни во многих городах России. Среди них: Великий Новгород, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Тверь, Самара, Пермь, Тула, Челябинск. Так, на Останкинской башне зажжется пульсирующее сердце.

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Фото: архив пресс-служб