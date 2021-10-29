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Какая погода ждет нижегородцев на предстоящих выходных? Вот прогноз синоптиков

Предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будут солнечными и теплыми. Публикуем прогноз до конца недели.

 

автор фото — Дима Четыре

Сегодня, 29 октября, по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, небольшие дожди, а температура воздуха днем достигнет (максимум) — 5 градусов выше нуля.

Но уже в субботу, 30 октября, в утренние часы воздух прогреется до +9, а днем столбики термометров поднимутся — до +11, к вечеру похолодает до +8. На небе будет малооблачно, а скорость западного ветра — 5,9 метров в секунду.

В воскресенье, 31 октября, будет солнечно и ясно, температура воздуха утром поднимется до +9. Днем термометры покажут +11, а вечером — +6. Ветер сменится на юго-западный, а его порывы достигнут 5,1 метр в секунду.

 

 

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