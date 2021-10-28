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Стало известно, кто сможет пользоваться льготами при оплате парковки в Нижнем Новгороде

Мэрия Нижнего Новгорода рассказала, кто сможет пользоваться льготами при оплате парковки. Так, парковка станет бесплатной для — участников ВОВ и их опекунов, многодетных семей, инвалидов и владельцев электромобилей.

 

 

Кроме того, льготной парковкой смогут воспользоваться — постоянные жители ближайших домов. В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении льгот сотрудникам организаций, рядом с которыми стоянки стали платными.

Отмечается, что паркингом можно будет пользоваться бесплатно в выходные и нерабочие праздничные дни, а также по будням — с 20:00 до 08:00. Также бесплатно оставить свой автомобиль на парковке разрешается в течение первых 15 минут с момента въезда.

 

 

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Фото: pexels

 

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