Стало известно, кто сможет пользоваться льготами при оплате парковки в Нижнем Новгороде

Кроме того, льготной парковкой смогут воспользоваться — постоянные жители ближайших домов. В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении льгот сотрудникам организаций, рядом с которыми стоянки стали платными.

Отмечается, что паркингом можно будет пользоваться бесплатно в выходные и нерабочие праздничные дни, а также по будням — с 20:00 до 08:00. Также бесплатно оставить свой автомобиль на парковке разрешается в течение первых 15 минут с момента въезда.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels