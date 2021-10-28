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Реставрация исторического ограждения завершилась в парке «Швейцария». Длина конструкции 3200 метров

В Нижнем Новгороде завершилась реставрация входных групп и ограждения парка «Швейцария». Подрядчик восстановил цоколь, металлические решетки и демонтировал пристрои к крыльям флигелей, в которых раньше работали два кафе.

 

В ходе работ восстановили цоколь ограды, длиной 3200 метров, отреставрировали ее металлические составляющие. Также, демонтировали два кафе, пристроенные к крыльям флигелей, так как они не соответствовали историческому облику.

Кроме того, на входах — «Мыза», «Администрация района», «Электрон» и «Медицинская» — обновили штукатурку, восстановили элементы декора и кровлю. Все новые элементы воссозданы в историческом виде.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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