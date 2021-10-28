Реставрация исторического ограждения завершилась в парке «Швейцария». Длина конструкции 3200 метров

В Нижнем Новгороде завершилась реставрация входных групп и ограждения парка «Швейцария». Подрядчик восстановил цоколь, металлические решетки и демонтировал пристрои к крыльям флигелей, в которых раньше работали два кафе.
В ходе работ восстановили цоколь ограды, длиной 3200 метров, отреставрировали ее металлические составляющие. Также, демонтировали два кафе, пристроенные к крыльям флигелей, так как они не соответствовали историческому облику.
Кроме того, на входах — «Мыза», «Администрация района», «Электрон» и «Медицинская» — обновили штукатурку, восстановили элементы декора и кровлю. Все новые элементы воссозданы в историческом виде.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.