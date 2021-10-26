Правительство Нижнего Новгорода планирует переехать в новое здание на Сенной

Проект планируется разрабатывать одновременно со строительством станции метро «Сенная» и созданием транспортно-пересадочного узла к 2024 году. Для реализации масштабного проекта привлекут федеральное финансирование.

Предполагается, что правительственный дом на Сенной займут министерства и ведомства областного значения. Кроме того, не исключено, что в нем будут предусмотрены офисные площади для коммерческих организаций.

Так, в пустых корпусах Нижегородского кремля возможно разместят музеи и культурные пространства.

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