Правительство Нижнего Новгорода планирует переехать в новое здание на Сенной

Правительство Нижегородской области может переехать из кремля на Сенную площадь. По сообщению источника «Коммерсанта», на пересечении улиц Горького и Большой Печерской планируют возвести комплекс зданий общей площадью 150 тысяч квадратных метров.
автор фото — Никита Духник
Проект планируется разрабатывать одновременно со строительством станции метро «Сенная» и созданием транспортно-пересадочного узла к 2024 году. Для реализации масштабного проекта привлекут федеральное финансирование.
Предполагается, что правительственный дом на Сенной займут министерства и ведомства областного значения. Кроме того, не исключено, что в нем будут предусмотрены офисные площади для коммерческих организаций.
Так, в пустых корпусах Нижегородского кремля возможно разместят музеи и культурные пространства.
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