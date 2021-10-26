В Нижнем запустят экскурсии по деревянному особняку начала XIX века

Реставрация здания полностью завершена: обновлена крыша с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII — начала XIX веков, укреплены кирпичные стены цокольного этажа, заменены сгнившие бревна. Кроме того, в доме восстановлен исторический декор, удалось сохранить две старинные печи и подлинные дощатые полы в парадной части дома.

«Дом перенес три пожара, текла крыша, его состояние было плачевным. Реставрационные работы заняли около двух лет. Здание приспособлено под современное использование, здесь размещен офис», — рассказал владелец строения Павел Солодкий.

Фасады окрашены в цвета, характерные для начала XIX века. Белым цветом выделены элементы архитектурного декора — наличники, пилястры, накладной угловой руст и профилированные пояса.

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Фото: opentextnn.ru