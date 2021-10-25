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Пасмурная погода и похолодание до -1 градуса прогнозируются в Нижнем на этой неделе

В Нижнем Новгороде на наступившей неделе ожидается пасмурная погода и похолодание. По данным синоптиков, столбики термометров опустится до -1 градуса. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

 

автор фото — Дима Четыре

Так, в понедельник, 25 октября установится облачная с прояснениями погода. Вечером и ночью градусники покажут 0 градусов. Во вторник, 26 октября, весь день будет пасмурно, но без дождей. Утром ожидается +2 градуса, днем разогреет до +4. Ближе к вечеру похолодает до +1. 

Середина недели не порадует нижегородцев солнечной погодой. Утром термометры покажут +1, а днем — +6. Ближе к вечеру пойдет небольшой дождь и похолодает до +2.

В пятницу, 29 октября, синоптики обещают небольшой снег. Утром будет -2 градуса, днем +1. В вечернее время похолодает до -2. Выходные обещают быть солнечными и достаточно теплыми. Днем столбики термометров покажут +8 градусов днем, а ночью похолодает до +5.

 

 

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