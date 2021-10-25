На Мызинском мосту появится подсветка. Ее установят до конца года

Работы по установке архитектурной подсветки уже стартовали. Сейчас ведется крупноузловая сборка оборудования и монтаж креплений для светильников, которые будут располагаться с двух сторон. Так, подсветят как пролеты, так и опоры переправы.

«Для опор будут применяться мощные прожекторы с интенсивным теплым белым излучением, которые установят в щелевых углублениях», — уточнили в администрации Приокского района.

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Фото: jukmobeli.ru