На улице Алексеевской запретят парковку. Это связано с расширением тротуаров

Еще на одном участке в центре Нижнего Новгорода автомобилисты не смогут парковаться. Так, после проведения работ по благоустройству машины нельзя будет оставлять на одной стороне Алексеевской — на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова. Там был расширен тротуар и сужена проезжая часть.

На противоположной стороне дороги парковка будет разрешена параллельно проезжей части.

Водителям рекомендуют быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что с 30 сентября в Нижнем Новгороде на площади Сенной ограничат остановку и стоянку автомобилей — на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Дима Четыре