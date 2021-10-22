На улице Алексеевской запретят парковку. Это связано с расширением тротуаров

С 11 ноября в Нижнем Новгороде на одной стороне улицы Алексеевской запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Запрет будет действовать на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова.
Еще на одном участке в центре Нижнего Новгорода автомобилисты не смогут парковаться. Так, после проведения работ по благоустройству машины нельзя будет оставлять на одной стороне Алексеевской — на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова. Там был расширен тротуар и сужена проезжая часть.
На противоположной стороне дороги парковка будет разрешена параллельно проезжей части.
Водителям рекомендуют быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, ранее сообщалось, что с 30 сентября в Нижнем Новгороде на площади Сенной ограничат остановку и стоянку автомобилей — на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина.
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Фото: Дима Четыре
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