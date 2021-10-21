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На Нижневолжской набережной открылся новый туристический центр

Туристско-информационный центр открылся на Нижневолжской набережной. Гости города смогут заказать экскурсию и узнать о местных достопримечательностях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

 

У речных ворот города — на Нижневолжской набережной— открылся новый туристско-информационный центр.

«Туристический центр — это новая точка притяжения для гостей города, где они могут получить необходимую информацию, заказать экскурсию и узнать о достопримечательностях. Я уверен, что работникам туристско-информационного центра предстоит большая и интересная работа, ведь Нижний Новгород в этом году стал «Новогодней столицей России», — добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее ритейлер «ВкусВилл» открыл в Нижнем Новгороде первый полноценный даркстор — магазин складского типа, который занимается только сборкой онлайн-заказов.

 

 

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