На Нижневолжской набережной открылся новый туристический центр

У речных ворот города — на Нижневолжской набережной— открылся новый туристско-информационный центр.

«Туристический центр — это новая точка притяжения для гостей города, где они могут получить необходимую информацию, заказать экскурсию и узнать о достопримечательностях. Я уверен, что работникам туристско-информационного центра предстоит большая и интересная работа, ведь Нижний Новгород в этом году стал «Новогодней столицей России», — добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее ритейлер «ВкусВилл» открыл в Нижнем Новгороде первый полноценный даркстор — магазин складского типа, который занимается только сборкой онлайн-заказов.

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