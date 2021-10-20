В Нижнем Новгороде открылся первый даркстор от супермаркета здоровой еды «ВкусВилл»

Ритейлер «ВкусВилл» открыл в Нижнем Новгороде первый полноценный даркстор — магазин складского типа, который занимается только сборкой онлайн-заказов. На сегодняшний день сеть открыла 80(!) собственных дарксторов по всей России. Так, ежедневно «ВкусВилл» доставляет около 115 000 заказов.
В новом дарксторе общей площадью около 800 квадратных метров разместится максимальный ассортимент продуктов от «ВкусВилл». Кроме того, покупатели могут воспользоваться дополнительными сервисами: дарккитчен, пекарня и онлайн-полка «Супермаркет» (товары популярных брендов, доступные только онлайн).
Команда супермаркета здоровой еды отмечает, что у сервиса нет минимальной суммы заказа. Даркстор работает круглосуточно — покупатель может сделать заказ ночью, а на утро следующего дня уже получить товары.
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Фото: pexels
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