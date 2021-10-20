По улицам Нижнего пустят электробусы. Они (возможно!) заменят обычные автобусы

В Нижнем Новгороде планируют внедрить экологичный общественный транспорт — электробусы. Он постепенно станет в столице Приволжья основным. Об этом сообщил глава регионального минтранса Павел Саватеев. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении правительства.
Первый маршрут электробусов был запущен в столице Приволжья уже в этом году.
«Мы активно взаимодействуем с рядом компаний по этому перспективному направлению. Уже поступили предложения о том, какие автобусные маршруты перевести на электробусы», — отмечает Павел Саватеева.
По словам министра, в дальнейшем приоритет будет за обновлением метрополитена и увеличением количества городского наземного электрического транспорта — трамваев и троллейбусов.
Кроме того, в последние годы закупаются исключительно экологичные автобусы – ЛИАЗы, работающие на природном газе (метане).
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Фото: sun9-37.userapi.com
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