По улицам Нижнего пустят электробусы. Они (возможно!) заменят обычные автобусы

Первый маршрут электробусов был запущен в столице Приволжья уже в этом году.

«Мы активно взаимодействуем с рядом компаний по этому перспективному направлению. Уже поступили предложения о том, какие автобусные маршруты перевести на электробусы», — отмечает Павел Саватеева.

По словам министра, в дальнейшем приоритет будет за обновлением метрополитена и увеличением количества городского наземного электрического транспорта — трамваев и троллейбусов.

Кроме того, в последние годы закупаются исключительно экологичные автобусы – ЛИАЗы, работающие на природном газе (метане).

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Фото: sun9-37.userapi.com