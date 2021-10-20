Для Верхневолжской набережной утвердили единый дизайн-код

Концепция разработана для создания комфортного визуального пространства. Теперь рекламные вывески будут привязаны к входным группам, оконным проемам и фризам.

Согласно новой концепции, большая часть информационных конструкций не соответствует установленным требованиям. Так, вывески изготовлены из некачественных материалов, установлены хаотично и не отвечают архитектурной и стилистической специфике зданий.

Отмечается, что в новых правилах представлены решения для всех домов улицы, где есть такие конструкции, включая старинные особняки.

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