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Для Верхневолжской набережной утвердили единый дизайн-код

В Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев. Теперь появилась единая концепция размещения рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий — от Чкаловской лестницы до Сенной площади.

 

автор фото — Алексей Шевченко

Концепция разработана для создания комфортного визуального пространства. Теперь рекламные вывески будут привязаны к входным группам, оконным проемам и фризам.

Согласно новой концепции, большая часть информационных конструкций не соответствует установленным требованиям. Так, вывески изготовлены из некачественных материалов, установлены хаотично и не отвечают архитектурной и стилистической специфике зданий.

Отмечается, что в новых правилах представлены решения для всех домов улицы, где есть такие конструкции, включая старинные особняки.

 

 

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