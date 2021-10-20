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В Арсенале пройдет паблик-ток о программе благоустройства 800-летия Нижнего

«Центр 800» продолжает серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. В четверг, 21 октября, в Арсенале пройдет девятый «Публичный диалог». Эксперты обсудят благоустройство общественных пространств, ремонт музеев и выставочных залов в рамках масштабной программы к 800-летию Нижнего.

 

автор фото — Никита Духник

В обсуждении примут участие:

  • Софья Юдина — директор АНО «Центр 800»
  • Дарья Шорина — директор Института развития городской среды
  • Сергей Горин — заместитель председателя Общественного совета по благоустройству парка «Швейцария»
  • Юлия Скугаревская — арт-директор парка «Швейцария»
  • Константин Демин — директор по развитию архитектурного бюро Megabudka
  • Анна Бурлакова — ведущий архитектор архитектурного бюро Megabudka
  • Марина Игнатушко — куратор архитектурных проектов
  • Сергей Уханов — предприниматель
  • Елена Митягина — экскурсовод и автор travelblognn

Модератор дискуссии Андрей Вовк — журналист.

Диалог пройдет 21 октября в 19:00. Вход на мероприятие возможен только с сертификатом о вакцинации/иммунизации или «Мультипассом».

 

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