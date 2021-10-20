В Арсенале пройдет паблик-ток о программе благоустройства 800-летия Нижнего

В обсуждении примут участие:

Софья Юдина — директор АНО «Центр 800»

— директор АНО «Центр 800» Дарья Шорина — директор Института развития городской среды

— директор Института развития городской среды Сергей Горин — заместитель председателя Общественного совета по благоустройству парка «Швейцария»

— заместитель председателя Общественного совета по благоустройству парка «Швейцария» Юлия Скугаревская — арт-директор парка «Швейцария»

— арт-директор парка «Швейцария» Константин Демин — директор по развитию архитектурного бюро Megabudka

— директор по развитию архитектурного бюро Megabudka Анна Бурлакова — ведущий архитектор архитектурного бюро Megabudka

— ведущий архитектор архитектурного бюро Megabudka Марина Игнатушко — куратор архитектурных проектов

— куратор архитектурных проектов Сергей Уханов — предприниматель

— предприниматель Елена Митягина — экскурсовод и автор travelblognn

Модератор дискуссии Андрей Вовк — журналист.

Диалог пройдет 21 октября в 19:00. Вход на мероприятие возможен только с сертификатом о вакцинации/иммунизации или «Мультипассом».

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