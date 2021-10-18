18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем Новгороде запустят новую маршрутную сеть

Новая маршрутная сеть появится в столице Приволжья летом 2022 года. Проект планировали запустить еще в августе этого года, но он так и не был завершен. Об этом сообщает министр транспорта региона Павла Саватеева.

 

В конце осени — начале зимы этого года проект представят и обсудят с жителями Нижнего Новгорода.

Министр транспорта отметил, что маршрутные такси будут переведены на регулируемые тарифы, где пассажиры получат все льготы по оплате проезда и единое тарифное меню, в том числе и бесплатные пересадки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году от Нижнего Новгорода до Казани создадут новый туристический маршрут. Речные поездки будут включать в себя посещение малых городов — Мариинский Посад и Козловка.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: