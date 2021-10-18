В Нижнем Новгороде запустят новую маршрутную сеть

Новая маршрутная сеть появится в столице Приволжья летом 2022 года. Проект планировали запустить еще в августе этого года, но он так и не был завершен. Об этом сообщает министр транспорта региона Павла Саватеева.
В конце осени — начале зимы этого года проект представят и обсудят с жителями Нижнего Новгорода.
Министр транспорта отметил, что маршрутные такси будут переведены на регулируемые тарифы, где пассажиры получат все льготы по оплате проезда и единое тарифное меню, в том числе и бесплатные пересадки.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году от Нижнего Новгорода до Казани создадут новый туристический маршрут. Речные поездки будут включать в себя посещение малых городов — Мариинский Посад и Козловка.
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Фото: pexels
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