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Зима близко: синоптики обещают Нижнему первый снег уже на этой неделе

Первый в этом сезоне небольшой снегопад ожидает нижегородцев уже в середине этой недели. Правда, надолго он не задержится. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

 

автор фото — Игорь Иванов

Сегодня, в понедельник, 18 октября, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем составит +8 градусов, к вечеру снизится до +1.

Середина недели будет достаточно прохладной, столбики термометров утром покажут 0 градусов, днем +3, вечером температура опустится до +1. Отмечается, что возможны осадки в виде снега с дождем.

В четверг, 21 октября, на смену утреннему снегопаду придет дождь. Несмотря на пасмурную погоду, воздух прогреется до +11. В пятницу, 22 октября, ожидается облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до +12, вечером упадет до +9.

 

 

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