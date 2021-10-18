Зима близко: синоптики обещают Нижнему первый снег уже на этой неделе

Первый в этом сезоне небольшой снегопад ожидает нижегородцев уже в середине этой недели. Правда, надолго он не задержится. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
автор фото — Игорь Иванов
Сегодня, в понедельник, 18 октября, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем составит +8 градусов, к вечеру снизится до +1.
Середина недели будет достаточно прохладной, столбики термометров утром покажут 0 градусов, днем +3, вечером температура опустится до +1. Отмечается, что возможны осадки в виде снега с дождем.
В четверг, 21 октября, на смену утреннему снегопаду придет дождь. Несмотря на пасмурную погоду, воздух прогреется до +11. В пятницу, 22 октября, ожидается облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до +12, вечером упадет до +9.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.