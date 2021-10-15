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От роддома до яхт: нижегородцы рассказали, куда чаще заказывают доставку

Онлайн-ритейлер «Самокат» опросил тысячу человек и выяснил, куда жители Нижнего Новгорода чаще заказывают доставку (помимо дома). Самой востребованной оказалась доставка готовой еды в офис — ее заказывал каждый второй опрошенный (64%). Среди ответов встречались и необычные пункты назначения. К примеру: лес, ГАИ, бассейн, аэропорт и даже военная часть.

 

 

Экспресс-доставку чаще всего заказывают для быстрого перекуса — обычно это готовая еда, сладости и фрукты. Также это товары из аптечки — маска, спрей, пластырь; или корм для животных.

Самой востребованной оказалась доставка готовой еды в офис. На втором месте — в больницу или роддом (26%), на третьем — парк или улица (13%). Немного реже нижегородцы делают заказы в отели, школы и университеты (по 10%).

Обычно доставку заказывают из-за нехватки времени или отсутствия возможности дойти до магазина (54%). Еще 40% признались, что им просто было лень выходить на улицу.

Жительница Нижнего Новгорода Ольга поделилась своей историей: «Заказывала еду в аэропорт, потому что рейс отложили на 3 часа». Курьер Кирилл из столицы Приволжья рассказал, что однажды доставлял заказ на яхту.

 

 

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Фото: pexels

 

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