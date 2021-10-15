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Обновленный кинотеатр «Буревестник» в Сормове открылся после ремонта. Фасаду вернули исторический желтый цвет

Сормовский кинотеатр «Буревестник», построенный в 1955 году в стиле «сталинского классицизма», открылся после ремонта.

 

Зрительный зал кинотеатра рассчитан на 550 мест, помимо кинопоказов ведут концертную и выставочную деятельность 15 творческих кружков.

«Нам было важно сохранить его исторический облик. В этом году отремонтировали фасад здания, кровлю и обновили входную группу», — добавил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сейчас фасаду вернули исторический желтый цвет. Ремонтные работы внутри кинотеатра планируется провести в следующем году.

 

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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