Обновленный кинотеатр «Буревестник» в Сормове открылся после ремонта. Фасаду вернули исторический желтый цвет

Сормовский кинотеатр «Буревестник», построенный в 1955 году в стиле «сталинского классицизма», открылся после ремонта.
Зрительный зал кинотеатра рассчитан на 550 мест, помимо кинопоказов ведут концертную и выставочную деятельность 15 творческих кружков.
«Нам было важно сохранить его исторический облик. В этом году отремонтировали фасад здания, кровлю и обновили входную группу», — добавил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Сейчас фасаду вернули исторический желтый цвет. Ремонтные работы внутри кинотеатра планируется провести в следующем году.
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Фото: архив пресс-служб
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