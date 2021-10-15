18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Гребном канале появится ресторанно-гостиничный комплекс с вертолетной площадкой

В Нижнем Новгороде на Гребном канале планируют построить ресторанно-гостиничный комплекс с причалом и вертолетной площадкой. Проект развития территории Гребного канала подготовило ООО «ФК Инжиниринг». Документацию обсудили на заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительства области

 

Согласно информации, на территории планируют построить ресторанно-гостиничный комплекс и центр реабилитации и отдыха. Также, проект предусматривает создание площадки для вертолетов и возможность добраться до комплекса по реке.

Члены Архитектурного совета обратили внимание на необходимость создания открытой на реку композиции, исключив формирование фронтальной застройки. Все объекты должны быть ориентированы на реку, но при этом защищены от половодья и паводка.

По результатам заседания документацию отправили на доработку.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: