На Гребном канале появится ресторанно-гостиничный комплекс с вертолетной площадкой

Согласно информации, на территории планируют построить ресторанно-гостиничный комплекс и центр реабилитации и отдыха. Также, проект предусматривает создание площадки для вертолетов и возможность добраться до комплекса по реке.

Члены Архитектурного совета обратили внимание на необходимость создания открытой на реку композиции, исключив формирование фронтальной застройки. Все объекты должны быть ориентированы на реку, но при этом защищены от половодья и паводка.

По результатам заседания документацию отправили на доработку.

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Фото: архив пресс-служб