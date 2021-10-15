Ухудшение погоды пришло в Нижний Новгород — с дождями и ветром

В субботу, 16 октября, будет пасмурно — небо полностью затянет тучами. Утром будет +5, днем воздух прогреется до +10. Вечером и ночью погода будет облачной с прояснениями; температура воздуха составит +6 градусов. Порывы юго-западного ветра до 5,7 метров в секунду.

Воскресенье, 17 октября, в регионе будет облачно с прояснениям. Небо затянется тучами только к вечеру. Утром синоптики обещают +6, к обеду столбики термометров покажут +10. К вечеру похолодает до +6. Ветер будет юго-западным со скоростью 5,1 метров в секунду.

На следующей неделе прогнозируется похолодание. Обещают первый снег!

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